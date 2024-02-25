У Шеффилд Юнайтед проблемы не только с результатами, но и с атмосферой в команде.

Шеффилд заслуженно находится на дне турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Криса Уайлдера имеют столько же очков, как Бернли, но среди всех команд лиги меньше всего забивают и больше всего пропускают.

Вулверхэмптон удержал победу над Шеффилдом, вплотную приблизившись к топ-7 АПЛ

Похоже, спортивные неурядицы серьезно сказались на атмосфере в коллективе. Сегодня во время матча с Вулверхэмптоном Винисиус Соуза и Джек Робинсон повздорили прямо на поле. Более того, их спор чуть не перерос в драку, но игрокам хватило рассудительности ограничиться толкотней.