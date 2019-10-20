Одноклубник Зозулі відзначив українця – форвард голом приніс Альбасете перемогу

Захисник Альбасете Фран Гарсія виділив Романа Зозулю, який своїм голом приніс команді важливу перемогу в матчі 12-го туру Сегунди.

Нагадаємо, саме Зозуля став автором переможного гола у ворота Фуенлабради. Українець відзначився фірмовим ударом головою в другому таймі поєдинку.

Зозуля фірмовим голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди – відеоогляд матчу

"Ніхто в Альбасете не сумнівався в Зозулі. Він класно зіграв головою і забив. Ми раді за нього – цей гол додасть йому впевненості. Але не забувайте, що Роман дає команді не лише голи, а й чимало інших важливих речей", – розповів Гарсія прес-службі Альбасете.

Зауважимо, що завдяки перемозі над Фуенлабрадою Альбасете тепер відстає від другого місця Сегунди лише на 1 пункт. Наразі Зозуля та компанія посідають 7 місце в турнірній таблиці, а українець забив 2 голи в 11-ти матчах.

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