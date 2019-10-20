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Зозуля фірмовим голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди – відеоогляд матчу

18:25 231 Читать на русском
Зозуля фірмовим голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди – відеоогляд матчу
Роман Зозуля забив гол 20 жовтня 2019 / ФК Альбасете

Роман Зозуля став героєм матчу Фуенлабрада – Альбасете в 12-му турі Сегунди. Українець забив переможний м'яч.

Сегунда, 12-й тур

Фуенлабрада – Альбасете – 0:1

Гол: Зозуля, 59

Альбасете на виїзді переміг Фуенлабраду, яка посідає 3 місце в Сегунді. На 59-й хвилині єдиний гол у матчі забив Роман Зозуля.

Зозуля голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди

Українець фірмовим ударом головою в падінні вразив ворота Фуенлабради та приніс своїй команді важливі 3 очки. Альбасете набрав 19 пунктів та піднявся на 7 місце в турнірній таблиці. До другого місця – лише 1 очко!

Це 2-й гол для Зозулі в сезоні 2019/20. Також в активі українця 1 асист.

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Відеоновини Головне Сегунда Альбасете Альбасете Фуенлабрада Фуенлабрада Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія
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