Зозуля фірмовим голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди – відеоогляд матчу

Роман Зозуля став героєм матчу Фуенлабрада – Альбасете в 12-му турі Сегунди. Українець забив переможний м'яч.
Сегунда, 12-й тур
Фуенлабрада – Альбасете – 0:1
Гол: Зозуля, 59
Альбасете на виїзді переміг Фуенлабраду, яка посідає 3 місце в Сегунді. На 59-й хвилині єдиний гол у матчі забив Роман Зозуля.
Зозуля голом приніс перемогу Альбасете над одним із лідерів Сегунди
Українець фірмовим ударом головою в падінні вразив ворота Фуенлабради та приніс своїй команді важливі 3 очки. Альбасете набрав 19 пунктів та піднявся на 7 місце в турнірній таблиці. До другого місця – лише 1 очко!
Це 2-й гол для Зозулі в сезоні 2019/20. Також в активі українця 1 асист.
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