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Одноклубник Зозули отметил украинца – форвард голом принес Альбасете победу

20 октября 23:10 22 Читати українською
Одноклубник Зозули отметил украинца – форвард голом принес Альбасете победу
Зозуля принес победу Альбасете

Защитник Альбасете Фран Гарсия выделил Романа Зозулю, который своим голом принес команде важную победу в матче 12-го тура Сегунды.

Напомним, именно Зозуля стал автором победного гола в ворота Фуэнлабрады. Украинец отличился фирменным ударом головой во втором тайме поединка.

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"Никто в Альбасете не сомневался в Зозуле. Он классно сыграл головой и забил. Мы рады за него – этот гол придаст ему уверенности. Но не забывайте, что Роман дает команде не только голы, но и немало других важных вещей", – рассказал Гарсия пресс-службе Альбасете.

Заметим, что благодаря победе над Фуэнлабрадой Альбасете теперь отстает от второго места Сегунды только на 1 пункт. Сейчас Зозуля и компания занимают 7 место в турнирной таблице, а украинец забил 2 гола в 11 матчах.

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