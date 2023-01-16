Арсенал перемагав Тоттенхем зі спокійним рахунком 2:0, тому гравці вирішили присвятити себе розбіркам. Нападник "шпор" Рішарлісон пішов виховувати голкіпера суперника Арона Ремсдейла, який надто довго ходив по м'яч.

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Один з фанатів Тоттенхема зайшов ще далі. Він вискочив на рекламний щит і нишком копнув Ремсдейла в спину, чим неабияк розгнівав одноклубника Олександра Зінченка. Вболівальник завбачливо одягнув на обличчя пов'язку та хутко сховався у натовпі, але Тоттенхем обіцяє визначити його особу, щоб покарати довічною забороною відвідувати стадіон.

NEW FOOTAGE of a Spurs fan kicking Aaron Ramsdale. This angle shows the fan climb over the barrier and onto the advertising hoarding where he then kicks the keeper, whose Arsenal beat Tottenham 2-0. Spurs have vowed to ban the supporter for life.



pic.twitter.com/TLk8dg2uy7 — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 16, 2023

"Фанати "шпор" діставали мене трохи протягом усієї гри. Моментами я їм відповідав. Більшість людей зустрічали це по-спортивному, але один фанат спробував вдарити мене по спині. Ганьба, врешті-решт це лише гра у футбол. Гравці обох команд намагалися мене відвести, тому, на щастя, нічого особливого не сталося. Залишився гіркий присмак, але я впевнений, що загалом нам все сподобалось, коли ми повернулися до роздягальні", – прокоментував ситуацію Ремсдейл.

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