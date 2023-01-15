Лондон - червоний! Свою 20 перемогу в сезоні 2022/23 Арсенал Мікеля Артети здобув у дербі Північного Лондона проти Тоттенхема. Це досягнення "канонірам" підкорилося у 25 матчах, і це найменша кількість ігор у клубній історії, яка їм знадобилася для досягнення такої кількості перемог.

Арсенал переграв у дербі Тоттенхем і відірвався від Сіті – Зінченко показує погоду в команді та ідеальний у боротьбі

Олександр Зінченко доклав руку до цього успіху, хоч і не результативними діями – українець провів на полі 86 хвилин. Цього дня до протоколу потрапили інші: Мартін Едегор, а також воротар "шпор" Уго Льоріс, який відзначився автоголом.

Завдяки цій перемозі Арсенал випереджає Манчестер Сіті вже на 8 очок.