Тоттенхем вдома поступився Арсеналу (0:2) в рамках 20 туру АПЛ. Звіт про матч і гру Олександра Зінченка читайте на "Футбол 24".

Чемпіонський футбол Арсенала

Тайм без боротьби. До перерви були команди різних рівнів. Арсенал переважав суперника в усіх стадіях. "Каноніри" спокійно працювали під тиском (на початку Тоттенхем спробував високо зустрічати) і самі круто пресингували. Гості мали забивати швидкий гол після помилки Льоріса, але Нкетія не реалізував супершанс.

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Гол у ворота Тоттенхема був справою часу. Довго чекати не довелося – ще раз провалився Льоріс. Сака пройшов по флангу та прострілив вздовж воріт, а французький голкіпер незграбно закинув м'яч у сітку. Смішно та боляче. Уго так і не оговтався після катастрофічного фіналу ЧС-2022.

Арсенал контролював м'яч і розхитував оборону суперника. Слабким місцем Тоттенхема була опорна зона, де вийшов Сарр. "Шпори" постійно залишали вільну зону перед штрафний майданчиком, а Партей і Едегор цим користувалися. Томас пальнув у стійку, а Мартін з другої спроби пробив точно в кут.

Арсенал переміг, набрав 47 очок і відірвався на вершині АПЛ. Манчестер Сіті після поразки від МЮ програє вже 8 очок.

Ремсдейл зробив різницю на фоні Льоріса

Тоттенхем за весь перший тайм лише два рази зайшов у чужий штрафний (в Арсенала – 19 дотиків). Але було гостро – якби Сон і Кейн скористалися своїми шансами, господарі могли б відновити інтригу. Однак лідери підвели команду, адже проти такого Арсенала потрібна ідеальна реалізація.

А на старті другого тайму "шпори" по-справжньому повернулися в гру. Кулусевскі та Кейн відразу створили два моменти, потім Харрі вивів на ударну позицію Сессеньйона, далі ще одну нагоду мав Кулусевскі. Тоттенхем розхитав гру, змусив Арсенал нервувати та перехопив ініціативу.

Але відігратися господарям не вдалося, хоч вони й зрівнялися за xG. Арсенал врятував голкіпер. Ремсдейл (6 сейвів) потягнув складні удари Сона, Кейна, Сессеньйона та Рішарлісона, залишаючись сам на сам на лінії воріт. Саме він зробив різницю в дербі Північного Лондона. Особливо на фоні Льоріса, який прибив свою команду.

Зінченко – термометр Арсенала, але більше позитиву

Зінченко традиційно вийшов на лівому фланзі оборони Арсенала, часто зміщувався в центр і брав активну участь в побудові атак. Поки гості домінували, а м'яч переміщувався прогнозовано, Сашко виглядав професором. Сміливо розігрував під пресингом, пасував вперед, ходив навіть на праву половину.

В таких умовах українець класно читає гру. Він завжди був на крок попереду від опонентів, перехоплюючи м'яч. Зінченко постійно вигравав підбирання та запускав нову хвилю атаки. Видав просто захмарну успішність єдиноборств (88%), знімав все повітря. Кулусевскі завдяки Олександру довго не міг розвернутися.

Oleksandr Zinchenko’s game by numbers vs. Tottenham:



100% tackles won

87% pass accuracy

88 touches

59 passes completed

14/18 final third passes

4/4 aerial duels won

3 ball recoveries

3/4 ground duels won

2 clearances



Brilliant performance at left-back. ? pic.twitter.com/xaH1bJEXBh — Statman Dave (@StatmanDave) January 15, 2023

Як тільки Арсенал почав нервувати – зіпсувалася і гра Зінченка. Чим більше хаосу, тим важче Зінченку, який не майстер реагувати по ситуації. З'явилися помилки, з'явився вільний простір у Кулусевскі. Олександр почав губити позицію. Також варто згадати подарунок Хьойбергу, яка призвела до моменту Кейна.

Зінченко отримав купу компліментів у соцмережах і хороші оцінки статистичних порталів: SofaScore – 7.2, WhoScored – 7.1, FotMob – 7.4.

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