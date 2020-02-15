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Одноклубник Ярмоленка Рід продовжить кар'єру в МЛС

15 лютого 11:14 279 Читать на русском
Одноклубник Ярмоленка Рід продовжить кар'єру в МЛС
Вінстон Рід / Reuters

Захисник Вест Хема Вінстон Рід вирішив змінити клуб заради ігрової практики.

Вінстон Рід підписав угоду з Канзас Сіті, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Захисник приєднався до нової команди на правах оренди, і стане повноцінним гравцем Канзаса після оформлення усіх необхідних документів.

До слова, Рід провів лише 1 матч у поточному сезоні за Вест Хем, за який виступав з 2010 року.

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