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Одноклубник Ярмоленко Рид продолжит карьеру в МЛС

11:17 41 Читати українською
Одноклубник Ярмоленко Рид продолжит карьеру в МЛС
Уинстон Рид / Reuters

Защитник Вест Хэма Уинстон Рид решил сменить клуб ради игровой практики.

Уинстон Рид подписал соглашение с Канзас Сити, сообщает официальный твиттер клуба.

Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма, – СМИ

Защитник присоединился к новой команде на правах аренды, и станет полноценным игроком Канзаса после оформления всех необходимых документов.

К слову, Рид провел лишь 1 матч в текущем сезоне за Вест Хэм, за который выступал с 2010 года.

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Трансферы Мир Винстон Рид Винстон Рид Вест Хэм Вест Хэм Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
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