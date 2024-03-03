Матч аутсайдерів чемпіонату Польщі подарував один з найкрасивіших голів року.

Найгірша команда ліги, ЛКС Лодзь, приймала Пущу, яка йде третьою з кінця.

Мудрик-стінка, промах по порожніх і гол бісіклетою у відеоогляді матчу Брентфорд – Челсі – 2:2

Гості вийшли уперед завдяки шедевру Каміля Запольніка на 29-й хвилині. Зазвичай удари бісіклетою завдають перпендикулярно подачі або після підйому у висоту. Натомість форварду Пущі вдалося фактично продовжити подачу партнера і потужно вліпити через себе у дев'ятку.

Під завісу зустрічі 31-річний Запольнік з пенальті оформив дубль, але до цього його команда пропустила тричі і зрештою програла 2:3. За Пущу весь матч також зіграв український центрбек Роман Якуба.

Премію Пушкаша за найкращий гол 2023 року виграв опорник, який пробив бісіклетою – він не повірив своїм очам