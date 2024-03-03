Худшая команда лиги, ЛКС Лодзь, принимала Пущу, которая идет третьей с конца.

Мудрик-стенка, промах по пустым и гол бисиклетой в видеообзоре матча Брентфорд – Челси – 2:2

Гости вышли вперед благодаря шедевру Камиля Запольника на 29-й минуте. Обычно удары бисиклетой наносят перпендикулярно подаче или после подъема в высоту. А вот форварду Пущи удалось фактически продолжить подачу партнера и мощно влепить через себя в девятку.

Под занавес встречи 31-летний Запольник с пенальти оформил дубль, но до этого его команда пропустила трижды и в итоге проиграла 2:3. За Пущу весь матч также сыграл украинский центрбек Роман Якуба.

Премию Пушкаша за лучший гол 2023 года выиграл опорник, который пробил бисиклетой – он не поверил своим глазам