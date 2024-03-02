Брентфорд та Челсі розписали яскраву нічию у 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ніколя Джексон не зміг розібратися з порожніми воротами, але навіс Гюсто замкнув чітко. Після перерви Челсі розвалився під штурмом Брентфорда. Расмуссен скористався дірявою обороною "синіх", а Вісса розкішно пробив бісіклетою. Ще двічі Челсі допоміг каркас.

Мудрик допоміг Челсі врятувати нічию проти Ярмолюка, шедевр з-під Миколенка поховав Евертон: українці в АПЛ

Мудрик вийшов на заміну і посприяв рятівному голу. Палмер на кутовому коротко "обстукався" з українцем та ідеально подав на голову Дісасі – 2:2.