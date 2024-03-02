Мудрик-стінка, промах по порожніх і гол бісіклетою у відеоогляді матчу Брентфорд – Челсі – 2:2
20:42 - Читать на русском
Брентфорд та Челсі розписали яскраву нічию у 27-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
50’ Мадс Расмуссен
69’ Йоан Вісса
Ніколя Джексон 35’
Аксель Дісасі 83’
35’ Ніколя Джексон
50’ Мадс Расмуссен
69’ Йоан Вісса
83’ Аксель Дісасі
Ніколя Джексон не зміг розібратися з порожніми воротами, але навіс Гюсто замкнув чітко. Після перерви Челсі розвалився під штурмом Брентфорда. Расмуссен скористався дірявою обороною "синіх", а Вісса розкішно пробив бісіклетою. Ще двічі Челсі допоміг каркас.
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Мудрик вийшов на заміну і посприяв рятівному голу. Палмер на кутовому коротко "обстукався" з українцем та ідеально подав на голову Дісасі – 2:2.
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