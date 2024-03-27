Опорний півзахисник Челсі Ромео Лавія більше не зіграє в цьому сезоні.

Лавія пропустить залишок сезону 2023/24, підтвердив офіційний сайт Челсі. Гравець збірної Бельгії, який перейшов із Саутгемптона минулого літа, з моменту прибуття зіграв за "синіх" лише один раз. У своїй дебютній грудневій грі за Челсі проти Крістал Пелас Лавія отримав травму стегна.

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Повідомляється, що Ромео зазнав невдачі у своєму відновленні. Деякий час бельгієць тренувався за індивідуальною програмою на клубній базі Челсі в Кобгемі – вважалося, що його відновлення йде за планом. Однак виявилося, що це не так.

Нагадаємо, що минулого літа Лавія віддав перевагу Челсі перед Ліверпулем.

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