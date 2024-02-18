У рамках 25-го туру АПЛ 2023/24 Брайтон переміг Шеффілд Юнайтед (5:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шеффілд здобув перемогу в попередньому турі, перервавши 8-матчеву безвиграшну серію в АПЛ. Звісно ж, підопічні Кріса Вайлдера бажали продовжити тріумфальну ходу, однак домашній поєдинок з Брайтоном швидко пішов шкереберть. Вже на 13-й хвилині Холгейт залишив свою команду в меншості, отримавши пряму червону.

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Від початку сезону 2021/22 жоден футболіст АПЛ не отримав стільки червоних карток, скільки отримав Холгейт. Це була вже третя. Крім того, його пряма червона стала найбільш ранньою в чемпіонаті за останні півтора року.

"Чайки" швидко конвертували чисельну перевагу в голи. На 20-й хвилині рахунок відкрив Буонанотте, а на 24-й відзначився Велбек – 0:2. У середині другого тайму автогол Робінсона довів справу до розгрому, а на 75-й хвилині Адінгра вколотив четвертий гол. Крапку в зустрічі поставив все той же Адінгра – 0:5.

Брайтон відсвяткував перемогу, набрав 38 очок і піднявся на сьому позицію. Шеффілд залишається на дні таблиці з 13 заліковими балами.

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