Аль-Вахда у своєму твіттері оголосила про трансфер Аллана, який до цього виступав за Евертон разом з Миколенком.

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Контракт розрахований на 2 роки, але інших умов переходу не розголошують. Додамо, що Аль-Вахда є суперником Аль-Айна який очолює Сергій Ребров та в якому грає Андрій Ярмоленко. Новий клуб Аллана займає 10 місце, набравши 1 очко за 3 тури.

У складі "ірисок" в минулому сезоні опорник зіграв 31 матч, відзначившись 3 асистами. За свою кар'єру Аллан встиг пограти за Васку да Гама, Удінезе, Наполі та Евертон та отримував виклик до збірної Бразилії, за яку зіграв 10 поєдинків.

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