Лукаку переконаний, що його майбутнє не пов'язане з Челсі, повідомляє La Gazetta dello Sport. Бельгієць роздратований тією ситуацією, яка склалась у нього в Лондоні в минулому сезоні.

АПЛ загрожує хаос – половину матчів туру можуть перенести

Однією з причин невдоволення бельгійця був конфлікт з наставником Томасом Тухелем, але і після приходу Грема Поттера Лукаку все ще не має бажання повертатись у Челсі.

Додамо, що Ромелу в поточному сезоні зіграв за Інтер 3 матчі, в яких відзначився голом та асистом. У складі Челсі бельгієць в минулому сезоні у 44 поєдинках записав до свого активу 15 голів та 2 результативні передачі.

Наполі з каскадом пенальті розгромив Рейнджерс, Челсі оступився з Зальцбургом, Ювентус програв Бенфіці