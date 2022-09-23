Топові збірні ставляться до Ліги націй так, як і належить до неї ставитись. Тренери експериментують зі складом, підтягують молодь і не переймаються через результат. Втім, ганьбити себе вильотом із елітного дивізіону ніхто не бажає – а фіналісти торішнього Євро опинились за крок від цього. Італія після 4 турів мала тільки 5 очок і йшла третьою в групі, в той час як Англія з 2 заліковими балами лежала на дні.

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Перемога у Мілані мала критично важливе значення для британців. Крім того, існувало бажання реабілітуватись за розгром від Угорщини в попередньому турі та за бліду нульову нічию зі "Скуадрою" вдома. Та і за поразку в фіналі Євро треба було розплатитись.

Обидва тренери виставили найсильніші свої склади, наскільки це взагалі було можливо при наявних заяках збірних. Вболівальники очікували на дуже яскраве протистояння – втім, команди дещо розчарували. Особливо нудно було в першому таймі, де суперники провели 9 ударів на двох. При цьому половина спроб італійців була заблокована, а у площину колективи влучили по разу.

Італія виглядала більш цілісною і зарядженою. Єдиний небезпечний момент до перерви провели саме господарі – це Скамакка замкнув подачу з лівого флангу на дальню стійку, пробивши головою в ближню дев'ятку. Поуп без особливих проблем парирував. Також пригадується кілька перспективних атак, які завершились офсайдами. Усі інше було не вартим уваги вболівальників.

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Від такого футболу дуже хотілось спати. По перерві ж команди дещо додали в динаміці, однак у перші 10 хвилин другого тайму моментів не виникало.

Схопитись за голови тіфозі на Сан-Сіро довелося аж на 57-й хвилині під час контратаки з прострілом Дімарко на Бареллу – Ніколо опинився прямо перед голкіпером і замикав у падінні, але не влучив у ближній кут! Щоправда, вже на самому початку епізоду Дімарко заліз у величезний офсайд.

Англія огризнулась дебютним моментом на 60-й хвилині – це Кейн увірвався в штрафний і виконав передачу під удар Сака, а Толой у спробі перервати її ледь не підрізав м'яч у власні ворота. Після цього команди знову повернулися до позиційної боротьби, хоча швидкості й малюнок гри вже не виглядали нудними.

Матч мав розкритись після забитого гола. На щастя, він таки стався – і його провели італійці! Героєм став Распадорі, який прийняв передачу в штрафний, розвернувся і потужно вистрілив з лінії у дальній кут. 1:0! У повітрі запахло вильотом англійців з еліти, тож Гарет Саутгейт провів заміни. В середині другого тайму на поле вийшли Гріліш і Шоу.

Проблема "трьох левів" крилась у тому, що моментів все одно не виникало. На 78-й хвилині острів'яни мали можливість зрівняти рахунок завдяки двом пострілом з близької відстані у виконанні Гріліша й Кейна, але обидва парирував Доннарумма. А більше нічого й не виникало, хоча ініціатива й територіальна перевага була за британцями.

Італія ж намагалася ловити суперника на контратаках. Двічі це могло завершитись взяттям воріт: на 85-й хвилині свіжий Распадорі вийшов віч-на-віч з Поупом і пробив у нього – господарі виграли підбирання перед штрафним і одразу провели ще одну атаку. Дімарко виконав простріл з лівого краю на дальню стійку, влучивши саме в неї! Англія про такі моменти і мріяти не могла.

Рефері компенсував до основного часу аж 6 хвилин, але команда Гарета Саутгейта так і не відігралась. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної Італії. Для Англії це виливається у катастрофу – команда залишилась з 2 очками на останній позиції в групі, а відставання від найближчого переслідувача за тур до кінця становить 4 залікових бали. Віце-чемпіон Європи вилетів у дивізіон В Ліги націй!

"Скуадра Адзурра" набрала 8 пунктів і піднялась на другу позицію. В наступному турі апеннінці поборються з Угорщиною за лідерство.

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