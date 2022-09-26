Аль-Вахда в своем твиттере объявила о трансфере Аллана, который до этого выступал за Эвертон вместе с Миколенко.

Лукаку не желает возвращаться в Челси – не повлияла смена тренера

Контракт рассчитан на 2 года, но другие условия перехода не разглашаются. Добавим, что Аль-Вахда является соперником Аль-Айна, который возглавляет Сергей Ребров и в котором играет Андрей Ярмоленко. Новый клуб Аллана занимает 10 место, набрав 1 очко за 3 тура.

В составе "ирисок" в прошлом сезоне опорник сыграл 31 матч, отличившись 3 ассистами. За свою карьеру Аллан успел поиграть за Васку да Гама, Удинезе, Наполи и Эвертона и получал вызов в сборную Бразилии, за которую сыграл 10 поединков.

Англия вылетела из элиты Лиги наций, потерпев поражение от Италии – "три льва" до сих пор не выиграли ни одного матча