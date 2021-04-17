Одноклубник Маліновського отримав "подарунок" на день народження – партнери спаплюжили машину
Гравці Аталанти вирішили специфічно привітати нападника Луїса Мурієля.
Вчора колумбієць святкував своє 30-річчя, а партнери підготували специфічний подарунок – обклеїли машину іменинника стікерами з "найкращими побажаннями".
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"Велике спасибі за прекрасний сюрприз. Я вже годину знімаю ці бісові папірці", – написав Мурієль в Instagram. Вочевидь, ініціатором розіграшу був голкіпер П'єрлуїджі Голліні.
Додамо, що вже завтра Аталанті буде не до жартів, адже Маліновський і компанія прийматимуть прямого конкурента у боротьбі за зону ЛЧ – Ювентус.
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