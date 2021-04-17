Вчора колумбієць святкував своє 30-річчя, а партнери підготували специфічний подарунок – обклеїли машину іменинника стікерами з "найкращими побажаннями".

Маліновський отримав шанс завершити сезон на очах уболівальників Аталанти – допомогли вимоги до Євро-2020

"Велике спасибі за прекрасний сюрприз. Я вже годину знімаю ці бісові папірці", – написав Мурієль в Instagram. Вочевидь, ініціатором розіграшу був голкіпер П'єрлуїджі Голліні.

Додамо, що вже завтра Аталанті буде не до жартів, адже Маліновський і компанія прийматимуть прямого конкурента у боротьбі за зону ЛЧ – Ювентус.

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