Кілька завершальних матчів поточного розіграшу Серії А можуть відбутися з глядачами на трибунах.

13 березня італійська влада ухвалила важливе рішення для Риму як одного з міст-господарів майбутнього чемпіонату Європи. УЄФА хоче, щоб усі матчі турніру відбулися з уболівальниками, і Стадіо Олімпіко отримав дозвіл на заповнення 25% місць.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, це рішення передбачає появу глядачів не лише на чотирьох матчах континентальної першості в Римі. Очікується, що окремі поєдинки двох останніх турів Серії А також будуть відкритими для тіфозі у тестовому режимі.

Уболівальників планують пустити на так звані "топові" матчі. Зокрема, йдеться про римське дербі, дербі Д'Італія (Ювентус – Інтер) та поєдинок останнього туру двох конкурентів у боротьбі за топ-4 – Аталанти та Мілана. Останній, до речі, має відбутися у Бергамо, тому наші Руслан Маліновський та Віктор Коваленко фінальну гру сезону в Італії можуть провести на очах у своїх уболівальників.

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