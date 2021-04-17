Вчера колумбиец праздновал свое 30-летие, а партнеры подготовили специфический подарок – обклеили машину именинника стикерами с "наилучшими пожеланиями".

Малиновский получил шанс завершить сезон на глазах болельщиков Аталанты – помогли требования к Евро-2020

"Большое спасибо за прекрасный сюрприз. Я уже час снимаю эти чертовы бумажки", – написал Муриель в Instagram. Скорее всего, инициатором розыгрыша был голкипер Пьерлуиджи Голлини.

Добавим, что уже завтра Аталанте будет не до шуток, ведь Малиновский и компания будут принимать прямого конкурента в борьбе за зону ЛЧ – Ювентус.

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