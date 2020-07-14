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Одноклубник Маліновського може стати заміною Меньє в ПСЖ

20:02 - Читать на русском
Одноклубник Маліновського може стати заміною Меньє в ПСЖ
Кастань проти Дибали / Getty Images

ПСЖ у міжсезоння спробує компенсувати відхід правого захисника Тома Меньє.

Парижани зацікавлені у послугах латераля Аталанти Тімоті Кастаня, інформує Le 10 Sport.

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Чемпіони Франції не дуже хочуть витрачатися на цю позицію, тому звернули увагу саме на гравця бергамасків. Його контракт з Аталантою закінчується через рік, що є суттєвим аргументом для зниження ціни. Transfermarkt оцінює Кастаня у 16 млн євро.

У поточному сезоні одноклубник Руслана Маліновського провів 26 матчів, відзначився 2 голами та 2 асистами. До слова, Кастань та Меньє є конкурентами за місце на правому фланзі оборони збірної Бельгії.

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Трансфери Франція Трансфери ПСЖ Тома Тома Меньє Тімоті Тімоті Кастань ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта
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