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ПСЖ націлився на Рашфорда – Манчестер Юнайтед потужно оцінив свого форварда

16:03 - Читать на русском
ПСЖ націлився на Рашфорда – Манчестер Юнайтед потужно оцінив свого форварда
Маркус Рашфорд / Фото Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд має можливість підкорити Лігу 1.

Маркус Рашфорд є пріоритетною ціллю ПСЖ під час літнього трансферного вікна, повідомляє The Independent.

Сульшер вважає, що Манчестер Юнайтед вдалося відновити потенціал атакувального тріо Руні-Роналду-Тевес

На переході особисто наполягає тренер парижан Томас Тухель. Манчестер Юнайтед готовий до переговорів, але не розглядатиме пропозиції менше 100 млн євро за свого 22-річного нападника.

У нинішньому сезоні АПЛ Рашфорд провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 7-ма асистами. Маркус є вихованцем МЮ, за основну команду він виступає з 2016-го.

Манчестер Юнайтед епічно втратив перемогу над Саутгемптоном, яка може коштувати Сульшеру місця у Лізі чемпіонів

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Теги
Англія Трансфери ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Трансфери Маркус Маркус Рашфорд Трансфери Манчестер Юнайтед
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