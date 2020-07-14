ПСЖ націлився на Рашфорда – Манчестер Юнайтед потужно оцінив свого форварда

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд має можливість підкорити Лігу 1.

Маркус Рашфорд є пріоритетною ціллю ПСЖ під час літнього трансферного вікна, повідомляє The Independent.

Сульшер вважає, що Манчестер Юнайтед вдалося відновити потенціал атакувального тріо Руні-Роналду-Тевес

На переході особисто наполягає тренер парижан Томас Тухель. Манчестер Юнайтед готовий до переговорів, але не розглядатиме пропозиції менше 100 млн євро за свого 22-річного нападника.

У нинішньому сезоні АПЛ Рашфорд провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 7-ма асистами. Маркус є вихованцем МЮ, за основну команду він виступає з 2016-го.

Манчестер Юнайтед епічно втратив перемогу над Саутгемптоном, яка може коштувати Сульшеру місця у Лізі чемпіонів