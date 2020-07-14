toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ

Одноклубник Малиновского может стать заменой Менье в ПСЖ

20:02 - Читати українською
Одноклубник Малиновского может стать заменой Менье в ПСЖ
Кастань против Дибалы / Getty Images

ПСЖ в межсезонье попытается компенсировать уход правого защитника Тома Менье.

Парижане заинтересованы в услугах латераля Аталанты Тимоти Кастаня, информирует Le 10 Sport.

ПСЖ нацелился на Рашфорда – Манчестер Юнайтед мощно оценил своего форварда

Чемпионы Франции не очень хотят тратиться на эту позицию, поэтому обратили внимание именно на игрока бергамасков. Его контракт с Аталантой истекает через год, что является существенным аргументом для снижения цены. Transfermarkt оценивает Кастаня в 16 млн евро.

В текущем сезоне одноклубник Руслана Малиновского провел 26 матчей, отличился 2 голами и 2 ассистами. К слову, Кастань и Менье являются конкурентами за место на правом фланге обороны сборной Бельгии.

"Аталанта может выиграть ЛЧ, но есть небольшой дефект": интервью Липпи об успехе команды Малиновского и силе Ювентуса

blog_ava
Динамо – Заря: прогноз на решающий бой за Лигу чемпионов
14:55
15501
Теги
Трансферы Франция Трансферы ПСЖ Тома Тома Менье Тимоти Тимоти Кастань ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
16
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук