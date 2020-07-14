Одноклубник Малиновского может стать заменой Менье в ПСЖ

ПСЖ в межсезонье попытается компенсировать уход правого защитника Тома Менье.

Парижане заинтересованы в услугах латераля Аталанты Тимоти Кастаня, информирует Le 10 Sport.

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Чемпионы Франции не очень хотят тратиться на эту позицию, поэтому обратили внимание именно на игрока бергамасков. Его контракт с Аталантой истекает через год, что является существенным аргументом для снижения цены. Transfermarkt оценивает Кастаня в 16 млн евро.

В текущем сезоне одноклубник Руслана Малиновского провел 26 матчей, отличился 2 голами и 2 ассистами. К слову, Кастань и Менье являются конкурентами за место на правом фланге обороны сборной Бельгии.

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