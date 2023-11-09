Ігор Когут ліг під ніж у Німеччині. Футболіст отримав травму коліна в матчі проти Металіста 1925.

Півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Когут успішно прооперований в Німеччині. Про це пише telegram-канал Дніпрянин.

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За попередніми прогнозами лікарів, 27-річний півзахисник вибув щонайменше на два місяці. Тобто, до кінця календарного року Когут своїм партнерам по команді точно не допоможе.

Нагадаємо, футболіст отримав травму коліна в матчі 9 туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925. У поточному сезоні Ігор Когут провів за Дніпро-1 11 поєдинків в усіх офіційних турнірах, де відзначився одним голом.

Наразі, після 13-ти турів, в активі Дніпра-1 27 пунктів. Команда Юрія Максимова розмістилася на другому щаблі в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.