Одного из лидеров СК Днепр-1 прооперировали – названы сроки восстановления
Игорь Когут лег под нож в Германии. Футболист получил травму колена в матче против Металлиста 1925.
Полузащитник СК Днепр-1 Игорь Когут успешно прооперирован в Германии. Об этом пишет telegram-канал. Днепрянин.
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По предварительным прогнозам врачей, 27-летний полузащитник выбыл минимум на два месяца. То есть до конца календарного года Когут своим партнерам по команде точно не поможет.
Напомним, футболист получил травму колена в матче 9 тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925.
В текущем сезоне Игорь Когут провел за Днепр-1 11 поединков во всех официальных турнирах, где отличился одним голом.
Сейчас, после 13 туров, в активе Днепра-1 27 пунктов. Команда Юрия Максимова разместилась на второй ступени в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.