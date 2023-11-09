Игорь Когут лег под нож в Германии. Футболист получил травму колена в матче против Металлиста 1925.

Полузащитник СК Днепр-1 Игорь Когут успешно прооперирован в Германии. Об этом пишет telegram-канал. Днепрянин.

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По предварительным прогнозам врачей, 27-летний полузащитник выбыл минимум на два месяца. То есть до конца календарного года Когут своим партнерам по команде точно не поможет.

Напомним, футболист получил травму колена в матче 9 тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925.

В текущем сезоне Игорь Когут провел за Днепр-1 11 поединков во всех официальных турнирах, где отличился одним голом.

Сейчас, после 13 туров, в активе Днепра-1 27 пунктов. Команда Юрия Максимова разместилась на второй ступени в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.