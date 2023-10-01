"Це катастрофа! Там не тільки у ван Леувені проблема. Здається, що гравці в Шахтарі злетіли і зазналися, вважаючи, що вони кращі за всіх в Україні. Після того, як пішли Йовічевіча, у Шахтаря не виходить нічого. Ван Леувен нічого не може зробити. Виходить так, що одним рішенням зруйнували і Шахтар, і Зорю, тому що луганську команду після відходу нідерландця теж лихоманить.

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Серед інших проблем Шахтаря – взяли багато нових гравців, які ще не влилися в команду. Можливо, ван Леувен дає великі навантаження, тому гравці просто ніякі. У захисті взагалі жах. Підписали гравців з ім'ям, але вікових, це Чигринський і Ракицький, які втратили швидкість. І Степаненко вже у віці, а заміни йому немає. Також у Шахтаря немає центрального нападника, який постійно навантажує захисників і весь час відкривається. Сікан не тягне, він слабенький.

У Шахтарі зараз немає ігрової дисципліни. Буває, що суперник атакує, а гравці донецької команди просто стоять і дивляться. Ну що це таке?!

Думаю, вирішальним моментом для нідерландця буде найближчий матч Ліги чемпіонів. Якщо Шахтар програє Антверпену, то ван Леувен точно піде або його звільнять. Кого призначати замість нього? Ось тут питання. Українські топові тренери всі зайняті. До того ж Шахтар хоче тільки іноземців, але закордонні фахівці в Україну не поїдуть. У нас іде кривава війна, а іноземці не хочуть померти випадково", – сказав Сабо у коментарі fanday.

Нагадаємо, Шахтар в останніх двох матчах чемпіонату України втратив очки з Рухом (1:1) і поступився Ворсклі (1:2), а також зазнав фіаско з Порту (1:3) у Лізі чемпіонів.

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