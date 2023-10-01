"Это катастрофа! Там не только у ван Леувене проблема. Кажется, что игроки в Шахтере взлетели и зазнались, считая, что они лучше всех в Украине. После того, как ушли Йовичевича, у Шахтера не получается ничего. Ван Леувен ничего не может сделать. Получается так, что одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю, потому что луганскую команду после ухода нидерландца тоже лихорадит.

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Среди других проблем Шахтера – взяли много новых игроков, которые еще не влились в команду. Возможно, ван Леувен дает большие нагрузки, поэтому игроки просто никакие. В защите вообще ужас. Подписали игроков с именем, но возрастных, это Чигринский и Ракицкий, которые потеряли скорость. И Степаненко уже в возрасте, а замены ему нет. Также у Шахтера нет центрального нападающего, который постоянно нагружает защитников и все время открывается. Сикан не тянет, он слабенький.

В Шахтере сейчас нет игровой дисциплины. Бывает, что соперник атакует, а игроки донецкой команды просто стоят и смотрят. Ну что это такое?!

Думаю, решающим моментом для нидерландца будет ближайший матч Лиги чемпионов. Если Шахтер проиграет Антверпену, то ван Леувен точно уйдет или его уволят. Кого назначать вместо него? Вот тут вопрос. Украинские топовые тренеры все заняты. К тому же Шахтер хочет только иностранцев, но зарубежные специалисты в Украину не поедут. У нас идет кровавая война, а иностранцы не хотят умереть случайно", – сказал Сабо в комментарии fanday.

Напомним, Шахтер в последних двух матчах чемпионата Украины потерял очки с Рухом (1:1) и уступил Ворскле (1:2), а также потерпел фиаско с Порту (1:3) в Лиге чемпионов.

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