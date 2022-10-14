Наставник АЕК Ларнака Хосе Луїс Ольтра розчарований поразкою від Фенербахче (1:2), але нагадав підопічним про ще одне завдання в Лізі Європи.

"Це футбол. Ми були досить конкурентоспроможними. Я задоволений роботою усієї команди. Це була важка гра проти досить гарної команди. Гра була збалансованою. Я задоволений другим таймом, пишаюся своїми гравцями.

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Ми завжди дивимося на наступну гру, такий наш менталітет. Наша мета перемагати, але навіть одне очко проти Динамо – і ми в Лізі конференцій. Якщо ж не встигнемо, то все вирішиться в останньому турі", – цитує Ольтру офіційний сайт АЕКа.

Нагадаємо, Ренн і Фенербахче вже забезпечили собі перші дві сходинки групи В, але залишається відкритим питання третьої, яка дасть право продовжити боротьбу у Лізі конференцій. Динамо мінімально програло АЕКу в першому колі, тому 27 жовтня на Кіпрі повинно виключно перемагати.

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