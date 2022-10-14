Наставник АЕК Ларнака Хосе Луис Ольтра разочарован поражением от Фенербахче (1:2), но напомнил подопечным о еще одной задаче в Лиге Европы.

"Это футбол. Мы были достаточно конкурентоспособны. Я доволен работой всей команды. Это была тяжелая игра против довольно хорошей команды. Игра была сбалансированной. Я доволен вторым таймом, горжусь своими игроками.

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Мы всегда смотрим на следующую игру, таков наш менталитет. Наша цель побеждать, но даже одно очко против Динамо – и мы в Лиге конференций. Если же не успеем, то все решится в последнем туре", – цитирует Ольтру официальный сайт АЕКа.

Напомним, Ренн и Фенербахче уже обеспечили себе первые две строчки группы В, но остается открытым вопрос третьей, которая даст право продолжить борьбу в Лиге конференций. Динамо минимально проиграло АЕКу в первом круге, поэтому 27 октября на Кипре должно исключительно побеждать.

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