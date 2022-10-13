У поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи зійшлись суперники Динамо по групі – АЕК Ларнака та Фенербахче. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Ліга Європи 2022/23, 4-й тур, група B

АЕК Ларнака – Фенербахче – 1:2

Голи: Трічковскі, 52, (пен.) – Жоао Педро, 16, Батшуаї, 80

Вилучення: Анхель Гарсія, 85, (АЕК)

Нереалізований пенальті: Валенсія, 86 (Фенербахче)

У першій зустрічі між цими командами Фенербахче впевнено переміг – 2:0. АЕК Ларнака свої єдині очки набрав у грі з Динамо – кіпріоти несподівано перемогли киян з рахунком 1:0, а в першому турі поступився Ренну. Фенербахче ж також переміг Динамо (2:1), а також розійшовся миром з Ренном (2:2).

Турки підтвердили свій статус фаворита на 16 хвилині. Нехитра флангова атака завершилась голом Жоао Педро, асистував йому Аліоскі. Фенербахче провів переконливий перший тайм, в якому не забивав більше, але АЕК фактично не мав шансів.

Проте другий тайм почався з гола кіпріотів. Альтман увірвався до штрафного та намагався обіграти голкіпера, але той збив вінгера. Трічковскі впевнено реалізував одинадцятиметровий. Після цього команди заспокоїлись та не спішили в атаку, хоча Фенербахче більше володів м'ячем.

Ближче до кінця гри турки знову вийшли вперед. М'яч після прострілу влучив захиснику в руку, а Батшуаї реалізував вирок. Через 5 хвилин Фенербахче заробив ще один пенальті та вилучення для захисника АЕКа, але Еннер Валенсія з позначки не зумів переграти голкіпера.

Таким чином, Фенербахче набрав 10 очок після 4 турів та разом з Ренном (який у паралельному поєдинку обіграв Динамо) гарантував собі вихід до наступної стадії турніру. Третій АЕК має 3 очки, а в киян 0 пунктів після чотирьох поєдинків.

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