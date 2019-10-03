toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Одне очко – це мінімум, на який заслуговувала Олександрія в матчі з Гентом, – Лучкевич

22:45 117 Читать на русском
Одне очко – це мінімум, на який заслуговувала Олександрія в матчі з Гентом, – Лучкевич
Валерій Лучкевич / Сайт УПЛ

Захисник Олександрії Валерій Лучкевич підсумував нічию у матчі другого туру Ліги Європи проти бельгійського Гента.

60’ Артем Сітало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Сітало

"Скажу, що одне очко – це мінімум, на який ми заслуговували в цій грі. У нас було багато моментів, ми намагались забити, у Гента не було чогось більшого. Ми радше втратили два очки. Так, після 70 хвилини ми втратили ініціативу, підсіли, але в цілому показали хорошу гру і здобули заслужене очко.

Олександрія – Гент: післяматчева прес-конференція Володимира Шарана

Кого нам боятись у Гента? Там такі ж гравці, троє наших хлопців грають, Безус, на жаль, не зміг вийти. Не знаю, їхній склад дорожчий у дев'ять разів, але сьогодні цього не було помітно.

Добре, що ми здобули цей бал, він важливий не лише для Олександрії, а й для всієї України. Але ще раз підкреслю – ми хотіли перемогти", – сказав Лучкевич на післяматчевому коментарі.

Олександрія відстояла нічию проти Гента і набрала перше очко у Лізі Європи

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом та планують реконструкцію стадіону Україна – революційний проект "левів"
07:30
7005
Теги
Олександрія Олександрія Ліга Європи Олександрія - Гент Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
15
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук