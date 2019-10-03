Одне очко – це мінімум, на який заслуговувала Олександрія в матчі з Гентом, – Лучкевич

Захисник Олександрії Валерій Лучкевич підсумував нічию у матчі другого туру Ліги Європи проти бельгійського Гента.

"Скажу, що одне очко – це мінімум, на який ми заслуговували в цій грі. У нас було багато моментів, ми намагались забити, у Гента не було чогось більшого. Ми радше втратили два очки. Так, після 70 хвилини ми втратили ініціативу, підсіли, але в цілому показали хорошу гру і здобули заслужене очко.

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Кого нам боятись у Гента? Там такі ж гравці, троє наших хлопців грають, Безус, на жаль, не зміг вийти. Не знаю, їхній склад дорожчий у дев'ять разів, але сьогодні цього не було помітно.

Добре, що ми здобули цей бал, він важливий не лише для Олександрії, а й для всієї України. Але ще раз підкреслю – ми хотіли перемогти", – сказав Лучкевич на післяматчевому коментарі.

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