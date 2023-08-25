Іглесіас вирішив піти зі збірної Іспанії. Форварда дуже обурило, що Луїс Рубіалес не подав у відставку. Президент Федерації футболу Іспанії після фіналу ЧС-2023 поцілував гравчиню проти її волі, а потім навіть не визнав, що вчинив неправильно. І кричав, що залишиться на посаді.

Президент Федерації футболу Іспанії емоційно відмовився йти у відставку після скандалу з поцілунком футболістки

"Я вирішив не грати за збірну, поки ситуація не зміниться і все залишиться безкарним. Я розчарований", – цитує Борху видання Marca.

Іглесіас в минулому сезоні Прімери забив 15 голів, а за останні три чемпіонати наколотив 36 голів. Після цього Борха отримав виклик у збірну Іспанії та зіграв два матчі.