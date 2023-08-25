Один з топ-бомбардирів Прімери відмовився грати за збірну Іспанії, поки президента федерації не покарають за поцілунок
Форвард Бетіса Борха Іглесіас вирішив бойкотувати збірну Іспанії, щоб привернути увагу до непокараного президента.
Іглесіас вирішив піти зі збірної Іспанії. Форварда дуже обурило, що Луїс Рубіалес не подав у відставку. Президент Федерації футболу Іспанії після фіналу ЧС-2023 поцілував гравчиню проти її волі, а потім навіть не визнав, що вчинив неправильно. І кричав, що залишиться на посаді.
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"Я вирішив не грати за збірну, поки ситуація не зміниться і все залишиться безкарним. Я розчарований", – цитує Борху видання Marca.
Іглесіас в минулому сезоні Прімери забив 15 голів, а за останні три чемпіонати наколотив 36 голів. Після цього Борха отримав виклик у збірну Іспанії та зіграв два матчі.