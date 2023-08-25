Иглесиас решил уйти из сборной Испании. Форварда очень возмутило, что Луис Рубиалес не подал в отставку. Президент Федерации футбола Испании после финала ЧМ-2023 поцеловал футболистку против ее воли, а затем даже не признал, что поступил неправильно. И кричал, что останется в должности.

Президент Федерации футбола Испании эмоционально отказался уходить в отставку после скандала с поцелуем футболистки

"Я решил не играть за сборную, пока ситуация не изменится и все останется безнаказанным. Я разочарован", – цитирует Борху издание Marca.

Иглесиас в прошлом сезоне Примеры забил 15 голов, а за последние три чемпионата наколотил 36 голов. После этого Борха получил вызов в сборную Испании и сыграл два матча.