"Один з двох, через кого Реал найбільше злиться": Лунін змушує президента розщедритися, зміні клубу бути

Андрій Лунін повинен покинути Вальядолід достроково – вже на початку 2020 року. Керівництво Реала ухвалило категоричне рішення щодо майбутнього голкіпера збірної України. Принаймні в цьому нас запевняють іспанські ЗМІ.

Час оголосити старт новій трансферній сазі. Луніну пропозицій не бракує – на горизонті й Україна, й Іспанія не лише в її елітарному прояві. З Вальядолідом не склалося, хоча всі сподівалися зовсім іншого. Навіть фанати "пусели" закликали дати українцю декілька шансів у чемпіонаті Іспанії. У підсумку Лунін з великою імовірністю піде цієї зими в іншу команду, залишаючи по собі на Хосе Сорілья скромний спадок: 0 пропущених м'ячів, але й лише 1 зіграний матч. Андрій все ще не може наблизитися до статусу резервного воротаря Реала, позаяк в інших клубах відіграє другорядну роль. Очевидно, що потенційна оренда в СК Дніпро-1 не врятує його ситуацію – виступи в УПЛ сприйматимуть далеко не так, як навіть досвід гри в Сегунді.

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Якщо 20-річний кіпер повернеться в Україну вже зараз, то фактично здасться у своїй боротьбі за місце в Мадриді. Навіть той же син Зідана Лука, який уже провів 19 матчів, з яких 4 сухі, у другому іспанському дивізіоні за одного з аутсайдерів Расінг, матиме більший рейтинг в очах тренерського штабу. В пасиві 21-річного француза за половину поточного сезону лише одна помилка, яка привела до удару, але не стала результативною. На іншому полюсі пристойний рейтинг (6,96), стабільна ігрова практика, парируваний пенальті та гарна преса. Якщо до старту нинішнього сезону Лунін суттєво випереджав Зідана в очах керівництва, то зараз він лідер у рейтингу тривоги.

Провідне мадридське видання AS називає ситуацію не інакше, як "проблемою, що затягнулася на 2 роки". Його справа є для мадридського офісу в Конча Еспіна раною, яка найбільше кровоточить, пише наближений до мадридського двора Карлос Форханес. Гравця збірної України вважають потенційно другим воротарем (і таку роль би виконував, якби не покинув Реал до відходу Наваса), але застій, від якого він страждав минулого року в Леганесі, тільки поглибився у Вальядоліді, за який не дебютував у Прімері – 544 хвилини практики було мало, але тепер взагалі нулі, і вони жахають. Так, це все ще історія найкращого воротаря молодіжного Чемпіонату світу, який коштував Мадриду 8,5 млн євро.

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Один з двох орендованих гравців, ситуація яких найбільше дратує керівництво "вершкових". Ще Хесус Вальєхо, більш ніж перспективний центрбек, що зіграв 7 матчів на старті сезону за Вулверхемптон (лише 2 в АПЛ, в одному з яких "вовки" програли Челсі 2:5), але потім не бачив світу футбольного добрих 2 місяці, або 13 матчів. Це дві глобальні проблеми, які потрібно вирішити взимку насамперед. Тієї ж думки дотримується іспанська версія журналу Fourfourtwo. У мадридських ЗМІ їх окреслюють як "2 фіаско, бо це великі надії, що не спрацювали та не отримали достатньої кількості хвилин в елітному футболі". Один з найпопулярніших журналістів Іспанії, Томас Ронсеро (понад мільйон підписників у Твіттері) пише у своїй сьогоднішній колонці: "Те, що трапилося з Вальєхо, настільки ж абсурдне, як ситуація Луніна.

Метою оренд є ігрова практика, тому ми повинні скоригувати контракти так, щоб прописати туди кількість матчів, на які погоджується клуб, який бере гравців. Це випадок успішних відряджень Регілона до Севільї, Ашрафа в Борусію, Едегора в Реал Сосьєдад чи Кубо в Мальорку. Усі ці клуби отримали користь від того, що Реал перевірив рівень своїх гравців і переконався, що в майбутньому вони стануть переможцями Операції Повернення". А ось "Вулвз" і Вальядолід помилилися, переконаний відданий фанат Реала, який вважає ідеальним для Вальєхо варіант повернення в Іспанію. Іспанського захисника неодмінно повернуть взимку. Що ж до Луніна, то відразу декілька джерел сьогодні вибухнули своїми ексклюзивами щодо розірвання орендної угоди українця.

Це якийсь сюрреалізм: "Якщо вам не потрібні наші гравці, чому ви просите про їхню оренду?" Адже окрім воротаря мадридців, у Серхіо не грають також інші "бланкос" – Хаві Санчес та Хорхе де Фрутос. Donbalon та DefensaCentral повідомляють, що президенти Реала та Вальядоліда провели розмову з приводу перспектив екс-голкіпера Зорі. Флорентіно Перес повідомив Роналдо своє рішення повернути Луніна на Бернабеу вже в січні, хоча орендна угода передбачала термін до літа. Бос "вершкових" не розуміє ігнору нашого воротаря. Тому мадридський клуб готовий навіть заплатити серйозний штраф за достроковий розрив контракту з командою своєї легенди.

І тепер навіть не важливо, куди саме відправлять Андрія – в елітний дивізіон чи Сегунду. Головний критерій пошуку – гарантія зіграних хвилин. Віце-лідер другого іспанського дивізіону Альмерія? AS вважає, що це більше схоже на бажання представників Луніна, ніж клубу. El Gol Digital наполягає на тому, що Бетіс, третя найгірша команда Прімери за кількістю пропущених (31 гол за 18 турів), хоче замінити Жоеля Роблеса саме українцем. У будь-якому разі жарти скінчилися. Флорентіно не готовий більше терпіти того, що його активи знецінюються, і чекати з моря погоди. Пора рішучих кроків настала, вважають іспанські журналісти.

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