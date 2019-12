"Бартомеу незаконно полює на Луніна": українець та президент Барселони як один з найбільших курйозів "Золотого м'яча"

Ліонель Мессі отримав свій шостий "Золотий м'яч" у паризькому театрі Шатле, але не вся увага була прикута до аргентинця. Андрій Лунін, вірний друг Роналду та сам португалець – також урвали шматок слави.

Лунін з президентом Барси як фірмове знущання організаторів

Українець, який перебував серед номінантів на трофей Копа (найкращий молодий футболіст планети), регулярно потрапляв у об'єктиви телекамер. Наш воротар спостерігав за церемонією вручення "Золотого м'яча" з другого ряду, перед самісінькою сценою. Попереду зручно вмостились головні герої вечора – Мессі, Лєвандовскі, ван Дейк, Мбаппе, Грізманн. Втім, найбільше здивувала присутність Жозепа Бартомеу поруч з Андрієм. Організатори реально насмішили. Очільник Барселони – між голкіпером Реала й віце-президентом "бланкос" Еміліо Бутрагеньйо.

"Золотий м'яч-2019": європейська поразка Мессі, несподіваний вибір Бразилії, цейлонський сюрреалізм – голоси, що шокують

Прихильникам Мадрида, звісно, не дуже сподобалась сюрреалістична картина з Шатле. Вони вибухнули коментарями про можливий трансфер на Камп Ноу, "найгірший момент церемонії" та "незаконне плювання" каталонського функціонера. Так виглядали найбільш поширені цитати:

"Єдине, що мені не сподобалось на гала-церемонії – це Лунін, який сидів поруч з Бартомеу".

"Бартомеу більше цікавиться Луніним".

"Лунін і Бартомеу – ось це комбінація".

"Лунін сидить поруч з Бартомеу, хоча мені не подобається, як це звучить".

"Дон Барто незаконно полює на Луніна".

Роналду не приїхав – його потролили, а сестра захистила

Португалець не вміє програвати. Кріш знехтував церемонією, як і минулого року, коли нагорода дісталась Модрічу. Замість Парижа 5-разовий володар "Золотого м'яча" відправився у Мілан, де вшановували найкращих у Серії А за підсумками сезону 2018/19. Тут Роналду не було рівних – його визнали MVP італійської першості. Можливо, все вляглося б, якби не легкий тролінг Вірджила щодо відсутності португальця: "Він був конкурентом?".

"Ніколи в житті такого більше не буде!": чому Мессі знову заслужив на "Золотий м’яч"

Невимушений жарт спровокував цілу війну. Рідна сестра Кріштіану просто "злетіла з котушок", знищивши ван Дейка постом у Інстаграм. А потім ще й Жорже Мендеш почав захищати свого цінного клієнта: "Роналду – найкращий в історії". Поки нідерландець шукає контраргументи, соцмережі підкидують власні варіанти.

Mean while @Cristiano has been awarded Slippers D'Or in Italy... congrats lad... pic.twitter.com/w4ouHkYxLM — Farex Buzzard (@Roukyoo) December 2, 2019

Cristiano Ronaldo vira piada na web após Messi vencer mais uma Bola de Ouro; veja memes - https://t.co/JBz8B6KKBg pic.twitter.com/ap7cDpivMz — Torcedores.com (@Torcedorescom) December 2, 2019

Близький друг КР7 ганьбиться через власний язик

Еду Агірре – авторитетний в Іспанії журналіст. Він несамовито "топить" за Мадрид і робить ексклюзиви з Роналду. Обоє перебувають у дружніх стосунках. Однак, медійник рідко відзначається об'єктивністю в ефірах популярного телешоу El Chiringuito, коли мова заходить про Барсу або Мессі. Якщо коротко, то Агірре називає аргентинця пересічним футболістом – значно слабшим, ніж його зірковий друг, який перебрався в Турин. На червоній доріжці Шатле з'ясувалось, що гравці каталонського гранда також дивляться телевізор.

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"

Агірре намагався поспілкуватись з тер Штегеном та Мессі, але щоразу отримував болючого ляпаса. Лео взагалі відмовлявся його слухати, повернувшись спиною, а німецький кіпер досить жорстко відреагував на дотик рукою з боку кореспондента: "Дай мені спокій". Після цього кар'єру можна завершувати, кепкують у Твіттері. Брат Поля Погба, Матіас, довершив побиття: "Як ти будеш спати сьогодні? Кажеш, нічого не сталося? Звісно, наступного року Мессі виграє сьомий "Золотий м'яч".

Ter Stegen pasando olímpicamente de Edu Aguirre, MI PUTO PORTERO. pic.twitter.com/NoYf1JYObr — Messiatico (@Messiatico) December 2, 2019

— Edu Aguirre (Madrid Fan/Journalist) interrupts another media outlet to ask Messi about his retirement. Messi says, 'Let him finish'. pic.twitter.com/xWkhFuqLTY — BU Videos/Gifs (@BU_Videos) December 2, 2019

Lo mejor que verás hoy. JAJAJAJA El gran Edu Aguirre. LOS POGBA pic.twitter.com/HW3rcRvTeZ — Invencibles (@InvenciblesFC) December 3, 2019

Матео Мессі лупцює брата, він – чортеня на ЗМ

Цього усі й чекали. Середній син Мессі влаштував шоу, поки його батько піднімався на сцену, щоб прибрати до власних рук культову нагороду. Він душив свого старшого брата Тьяго, стрибав на стільці, тероризував кузена, який сидів поруч. Перед вибриками малого не встояла навіть Антонелла, яка реготала замість того, щоб заспокоїти чадо. Але це було б зайвим, чи не так?

"Гра в пляшечку" – Мессі розчулив мережу зворушливим відео зі своїм наймолодшим сином

Messi’s son Mateo reacting to his dad winning the Balon d’Or pic.twitter.com/lBb8xmhrrY — Footy Humour (@FootyHumour) December 2, 2019

Mateo Messi you tiny little troll. We Love You kiddo pic.twitter.com/SCDS7j7ShX — Monsieur Nelsinho (@Alexedijnr) December 2, 2019

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було