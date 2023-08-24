Габріель Вейга продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Футболіст узгодив всі деталі майбутнього трансферу в Аль-Ахлі.

Габріель Вейга – один з найталановитіших іспанських півзахисників сьогодення. За молодим футболістом Сельти полювали іспанські гранди (Реал і Барселона), а також інтерес до футболіста проявляв англійський Манчестер Сіті та Наполі з Серії А. Трансфер футболіста до Італії зірвався в останній момент.

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Як повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо, Вейга обрав неочікуваний варіант продовження кар'єри – лідер Сельти поїде грати в Саудівській Аравії за Аль-Ахлі.

За інформацією джерела, Сельта прийняла пропозицію саудитів, а сам Вейга узгодив всі деталі особистого контракту – офіційно про перехід буде повідомлено вже найближчим часом.

Минулого сезону на рахунку 21-річного іспанського хавбека 11 голів і 4 асисти в 36 матчах Ла Ліги.

Аль-Ахлі цього літа солідно підсилив свій склад футболістами з Європи. Саудити запросили до свого складу Ріяда Мареза, Рожера Ібаньєса, Аллена Сен-Максімена, Мері Демірала, Едуара Менді, Франка Кессьє та Роберто Фірміно.

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