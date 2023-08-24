Габриэль Вейга продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Футболист согласовал все детали предстоящего трансфера в Аль-Ахли.

Габриэль Вейга – один из самых талантливых испанских полузащитников. За молодым футболистом Сельты охотились испанские гранды (Реал и Барселона), а также интерес к футболисту проявлял английский Манчестер Сити и Наполи из Серии А. Трансфер футболиста в Италию сорвался в последний момент.

Звезда Манчестер Сити подтвердил уход из клуба – защитник поедет в Роналду

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Вейга выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры – лидер Сельты будет выступать в Саудовской Аравии за Аль-Ахли.

По информации источника, Сельта приняла предложение саудитов, а сам Вейга согласовал все детали личного контракта – официально о переходе объявят уже в ближайшее время.

В прошлом сезоне на счету 21-летнего испанского хавбека 11 голов и 4 ассиста в 36 матчах Ла Лиги.

Аль-Ахли этим летом солидно усилил свой состав футболистами из Европы. Саудиты пригласили в свой состав Рияда Мареза, Рожера Ибаньеса, Аллена Сен-Максимена, Мери Демираля, Эдуара Менди, Франка Кессье и Роберто Фирмино.

Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков