Порту в першому таймі класно відборовся з Барсою. "Дракони" не дозволили каталонцям домінувати

Команди провели доволі динамічну зустріч. Підопічні Сержіу Консейсау намагалися зустрічати Барселону компактним середнім блоком. Крім того, "дракони" інтенсивно й ефективно вели боротьбу – в першому таймі вони йшли на рівних з Барселоною за кількістю дуелей (по 58), вигравши 55% епізодів на землі й 60% у повітрі.

Це обрізало загальну точність пасів "блаугранас" до 86%, а точність пасів на чужу третину аж до 72%. Щоправда, за кількістю повернень м'яча (в тому числі й високих) команди не переважали одна одну – як і за входженнями у штрафний. Пресинг не в останню чергу розбивався завдяки точним пасам тер Штегена та грамотній позиційній роботі Френкі й Канселу.

І все ж, варто відзначити, що Порту не дав каталонцям домінувати. На старті зустрічі господарі виглядали навіть цікавіше. Після кількох непоганих атак вони вилетіли у контрвипад 4-в-3 – це сталося на 17-й хвилині. Все завершилось проникним пасом на Таремі, але той пробив безхитрісно, прямо по позиції тер Штегена.

Ще за три хвилини Таремі зачепився за відскок у штрафному й впав у боротьбі, однак Ентоні Тейлор проігнорував епізод – хоча Кунде клав руки на спину марокканцю.

Це був один із останніх моментів Порту в першому таймі. Ще один шанс підопічні Сержіу Консейсау змарнували на 38-й хвилині, коли Таремі летів завершувати простріл від Венделла. На м'ячі опинились одразу три футболісти з обох команд, тож замикання не сталося.

Барселона втратила лідера, прокинулась, але забила з нічого

У Барселони навіть у стартові 20 хвилин були перспективні входження у штрафний та успішні пресинг-дії на чужій третині поля. Підопічні Хаві зберігали високу динаміку, однак моментів довгий час не виникало. Вперше змусити Кошту вступити у гру по-серйозному вдалося аж на 23-й хвилині, коли Феліш прийняв поперечний пас від Лєвандовскі та потужно пробив метрів з 20-ти – голкіпер дістав м'яч з-під поперечки.

У середині першого тайму чемпіон Іспанії помітно додав у активності. Команда створювала хороші передумови для загострення, але постійно бракувало якоїсь дрібниці у завершенні. За такого малюнку дуже недоречною стала травма Лєвандовскі, якого довелося замінити на 34-й хвилині – замість нього випустили Феррана.

Не було б щастя, так нещастя допомогло. Саме поява Торреса дозволила Барсі вийти вперед. Першим дзвіночком став момент на 44-й хвилині, коли Ферран завершив атаку правим флангом, щільно пробивши з дистанції – Кошта парирував. На 45+1-й же іспанець відкрив рахунок

Щоправда, у цьому допоміг захисник Порту. Баро обрізався в центрі поля, подарувавши м'яч Гюндогану, а Ілкай віддав розрізний пас на Торреса – той вирвався сам на сам і переграв голкіпера. 0:1!

Завдяки цьому голу показник xG Барси зріс до 1,11, однак 0,55 з них потягнуло саме взяття воріт. Втім, це все одно втричі більше, ніж створив Порту до перерви.

Барселона вимкнулась з гри

У другому таймі очікувалось, що "дракони" підуть вперед всіма силами. І це дійсно сталося, однак це мало відкрити простір для контратак Барселони. Та і загалом від каталонців очікували більшого – втім, підопічні Хаві просто перестали атакувати.

За весь другий тайм гості провели тільки 11 входжень на чужу половину, а у чужий штрафний команда заходила лишень чотири рази! І це при 57% володіння. При цьому точність пасів Барселони на чужій половині склала лишень 68%.

Каталонці мали якісь 6 ударів, однак вони потягнули на 0,2 очікуваних голи.

Порту створив достатньо для камбеку

Чемпіон Іспанії віддав Порту ініціативу. "Дракони" провели 25 входжень на чужу половину й 12 входжень у штрафний Барселони. Що найбільш важливо, вони регулярно створювали моменти – і не просто моменти, а топ-шанси. Чого лишень коштує вихід Акіно віч-на-віч на 53-й хвилині, який в останню мить фантастичним підкатом у м'яч зірвав Кунде.

На 65-й хвилині на полі з'явився Еванілсон, який практично одразу міг оформити асист. Бразилець віддавав пас на лівий кут воротарського, звідки пробивав Галену! Ще за хвилину Таремі прийняв закидання на правий край штрафного, відклеївся від Канселу й завдав удару – в обох випадках Барселону виручив тер Штеген.

Шикарну нагоду португальці змарнували на 71-й хвилині. Гості втратили м'яч у центрі поля й нарвались на контратаку, яку Галену завершував обвідним ударом. Тер Штеген врятував у карколомному стрибку, а на 77-й за Барсу вже заступився VAR – Канселу в боротьбі з Еуштакіо зіграв у м'яч, арбітр призначив пенальті, однак після перегляду відеоповтору рішення скасували. Перед фолом рукою зіграв сам Еуштакіо...

На 83-й хвилині справа нарешті дійшла і до гола. Його забив Таремі, зачепившись за закидання від Акіно й пробивши у падінні через себе. Тепер каталонців врятував офсайд...

Тиск Порту був таким сильним, що Гаві у компенсований час довелося фолити на другу жовту, залишивши Барсу в меншості. Це важлива новина для Шахтаря, адже Гаві тепер не зіграє з нашою командою в наступному турі.

Зрештою, каталонці втримались. Фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас" з рахунком 1:0, але "гірники" побачили майстер-клас з нейтралізації каталонців. Тепер важливо реалізувати теоретичні знання на практиці.