"Містяни" у другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів перемогли РБ Лейпциг (3:1). Після цього матчу Пеп Гвардіола, який раніше працював з Барселоною та Баварією, досяг позначки 103 перемоги у зустрічах Ліги чемпіонів.

Вольова перемога Манчестер Сіті у відеоогляді матчу з РБ Лейпциг – 3:1

Гвардіолі, щоб досягти цієї позначки, знадобилось 161 гра. За цим показником іспанський фахівець обійшов Алекса Фергюсона (102 перемоги у 190 матчах). Лідирує за кількістю перемог у Лізі чемпіонів тренер Реала Карло Анчелотті – 109 (за 193 матчі).

Також до топ-5 входять екс-наставник Арсенала Арсен Венгер (82 за 178 матчів) та Жозе Моурінью (77 за 145 матчів), який наразі працює з Ромою.

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