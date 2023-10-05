Гвардіола наближається до чергового рекорду – обійшов легенду Манчестер Юнайтед, наздоганяє Анчелотті
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в поточному розіграші Ліги чемпіонів може встановити новий рекорд турніру.
"Містяни" у другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів перемогли РБ Лейпциг (3:1). Після цього матчу Пеп Гвардіола, який раніше працював з Барселоною та Баварією, досяг позначки 103 перемоги у зустрічах Ліги чемпіонів.
Вольова перемога Манчестер Сіті у відеоогляді матчу з РБ Лейпциг – 3:1
Гвардіолі, щоб досягти цієї позначки, знадобилось 161 гра. За цим показником іспанський фахівець обійшов Алекса Фергюсона (102 перемоги у 190 матчах). Лідирує за кількістю перемог у Лізі чемпіонів тренер Реала Карло Анчелотті – 109 (за 193 матчі).
Також до топ-5 входять екс-наставник Арсенала Арсен Венгер (82 за 178 матчів) та Жозе Моурінью (77 за 145 матчів), який наразі працює з Ромою.
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