Плімут приймав Аккрінгтон у 13-му турі Першої ліги Англії. Господарі зуміли легко перемогти, відвантаживши три голи у ворота суперника.

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"Окрасою" зустрічі став епізод на 38 хвилині. Ден Скарр та Шеймус Коннілі боролись за м'яч у центрі, влетівши один в одного у підкаті. Обійшлось без серйозних пошкоджень, проте рефері показав червоні картки обом.

Впевнена звитяга дозволила Плімуту закріпитись на вершині турнірної таблиці Першої ліги та залишитись одним із головних претендентів на вихід у Чемпіоншип. Аккрінгтон розташувався на 12 сходинці.