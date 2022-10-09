Один фол – две красные: нетипичный эпизод произошел в чемпионате Англии
14:16 - Читати українською
Матч третьего по силе дивизиона Англии подарил довольно незаурядный момент.
Плимут принимал Аккрингтон в 13 туре Первой лиги Англии. Хозяева сумели легко победить, отгрузив три гола в ворота соперника.
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"Украшением" встречи стал эпизод на 38 минуте. Дэн Скарр и Шеймус Коннили сражались за мяч в центре, влетев друг в друга в подкате. Обошлось без серьезных повреждений, однако рефери показал красные карточки обоим.
Уверенная победа позволила Плимуту закрепиться на вершине турнирной таблицы Первой лиги и остаться одним из главных претендентов на выход в Чемпионшип. Аккрингтон расположился на 12 строчке.
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