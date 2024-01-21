Образа на Марадону, кава з Гонгадзе, рабське нутро Кличка – інтерв'ю з тенором-універсалом "Піккардійської терції"
Вокаліст легендарної акапельної формації та найзавзятіший футбольний уболівальник колективу Ярослав Нудик дав ексклюзивне інтерв'ю "Футбол 24".
Вже більше 30 років вокальна формація "Піккардійська терція" тішить слухачів своїми хітами. Низка пісень стали культовими, а легендарна "Пливе кача" взагалі перетворилась на гімн полеглих героїв. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та заслужений артист України Ярослав Нудик розповів, яку роль в його житті відіграє спорт № 1.
Про перший чемпіонат світу по телевізору, топ-3 гравців Карпат усіх часів, виконання гімну перед матчами "левів" і збірної України, кумирів на футбольному полі, улюблений іноземний клуб і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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