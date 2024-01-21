Вже більше 30 років вокальна формація "Піккардійська терція" тішить слухачів своїми хітами. Низка пісень стали культовими, а легендарна "Пливе кача" взагалі перетворилась на гімн полеглих героїв. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та заслужений артист України Ярослав Нудик розповів, яку роль в його житті відіграє спорт № 1.

Про перший чемпіонат світу по телевізору, топ-3 гравців Карпат усіх часів, виконання гімну перед матчами "левів" і збірної України, кумирів на футбольному полі, улюблений іноземний клуб і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Помилки Луніна спрощують життя Анчелотті, 2 гравці Реала підставили українця, Касільяс за Андрія