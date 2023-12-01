"Ми з Усиком найпотужніші форварди в Україні? Напевно, так. Антропометрія в мене і в нього схожа. Це машина. Машина українського боксу.

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Поки що не так багато тренувань спільних було. Але в нього все попереду. Думаю, після наступного бою вже тренуватиметься з нами. Адже він має мрію ‒ дебютувати в УПЛ, обов’язково зіграти проти Динамо", – сказав Будківський для видання Український футбол.

Нагадаємо, влітку Олександр Усик підписав контракт з Поліссям на один сезон. Однак він досі не дебютував за житомирян в офіційних матчах, оскільки зосереджений на боксерській кар'єрі. Наступний свій бій Усик проведе 17 лютого проти Тайсона Ф'юрі.

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