"Мы с Усиком самые мощные форварды в Украине? Наверное, да. Антропометрия у меня и у него схожая. Это машина. Машина украинского бокса.

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Пока не так много тренировок общих было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта – дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против Динамо", – сказал Будковский для издания Украинский футбол.

Напомним, летом Александр Усик подписал контракт с Полесьем на один сезон. Однако он еще не дебютировал за житомирян в официальных матчах, поскольку сосредоточен на боксерской карьере. Следующий свой бой Усик проведет 17 февраля против Тайсона Фьюри.

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