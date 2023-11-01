Український супертяж Олександр Усик розповів про діалог з португальським форвардом Кріштіану Роналду під час поєдинку Тайсона Ф'юрі та Франсіса Нганну в Саудівській Аравії.

"Я був на боксі як глядач. Бо, як боксер, завжди у рингу. Цього разу просто насолоджувався двобоєм, як і всі інші.

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Говорив з Роналду про все, що відбувалося довкола. Я радив Кріштіану більше цікавитись боксом, розповідав, що відбувалося, пояснював, що він бачить у рингу. Він дуже проста людина, ціную його, я є його шанувальником, фанатом", – розповів Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Нагадаємо, головний бій вечора завершився неоднозначною перемогою Ф'юрі. Дебютант боксу Нганну навіть відправив чемпіона WBC у нокдаун, але зрештою судді нарахували більше очок англійцю. Наступним суперником Тайсона повинен стати саме Олександр Усик.

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