У Вест Хема нарешті завершилася серія із 5 матчів поспіль проти лідерів, під час якої лондонці обіграли Лестер і відібрали очки у Тоттенхема і Ман Сіті. Настала черга грати із простішими суперниками. "Молотки" досі не можуть розраховувати на Майкла Антоніо, який все ще перебуває в лазареті, але для Андрія Ярмоленка це не відкрило шлях у стартовий склад.

Господарі вже з перших хвилин вирішили показати Фулхему, що його гостьовий статус не буде просто номінальним. На 4-й Масуаку пробивав із лівого кута воротарського, а Крессвелл добивав – Ареола був на висоті. Невдовзі все той же Крессвел стріляв з лінії штрафного, голкіпер і тут перевів на кутовий. Після подачі бив Аллє – лише поперечина. "Котеджери" відповіли штрафним Мітровіча, який пробив у стінку.

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Схоже, на початок гри команди витратили занадто багато енергії. Поступово події перетворювалися на все монотонніші, а назвати когось фавритом ставало дедалі складніше. Ось вам факт – вже до 10-ї хвилини команди на двох завдали десять ударів по воротах, а за решту першого тайму – лише три.

Другу половину зустрічі також активніше почали господарі. На 49-й Вест Хем заробив небезпечний штрафний у зоні напівкола. Удар виконував Крессвелл і поцілив у поперечину. На жаль, це був поодинокий спалах небезпеки. Мойєс намагався розворушити гру замінами, серед яких не знайшлося місця Ярмоленку, але ситуації це не змінило.

Вирвати перемогу Вест Хем міг лише у компенсований час. Новачок команди Саїд Бенрама розхитав суперника і викотив під удар Соучеку, а той не промахнувся. Однак за кілька хвилин Фулхем отримав право на пенальті, але Лукман пробив просто провально. Чергові три очки дозволили "молотам" піднятися 11 місце в турнірній таблиці, маючи аналогічну кількість очок. У Фулхема залишилося 4 пункти та 17-та сходинка.