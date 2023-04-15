Оболонь пока совсем не оправдывает статус одного из фаворитов на повышение в классе.

Первая лига. Чемпионская группа, 2 тур

Оболонь – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Черненко, 60 – Волохатый, 51

Нереализованный пенальти: Черненко, 60

Неделю назад Оболонь не смогла одолеть Эпицентр, а на этот раз принимала еще одну команду из нижней части чемпионской группы – тернопольскую Ниву.

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После "сухого" первого тайма соперники выдали активные 15 минут в начале второго. Счет неожиданно открыла Нива. Роман Волохатый идеально среагировал на рикошет и одним касанием пробил мимо голкипера. Усилия партнеров нивелировал Слива. Защитник Нивы привез пенальти, сбив Слободяна-младшего в штрафной. Черненко проиграл дуэль Механиву, но сам первым успел на добивание – 1:1.

Второй подряд осечкой Оболони может воспользоваться Полесье, которое отстает на 2 очка и завтра сыграет против Кременя.

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