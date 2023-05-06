Оболонь повернулась на перше місце, перегравши Епіцентр. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 5-й тур, група на підвищення

Оболонь – Епіцентр – 2:1

Голи: Груша, 22, Слободян, 88 – Стень, 77

Оболонь після скандальної поразки від Карпат реабілітувалась, перемігши Епіцентр. Рахунок у грі відкрив Груша, замкнувши головою навіс з правого флангу.

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Після перерви Епіцентр відігрався: Стень отримав м'яч біля лівого кута штрафного, трохи змістився у центр і класно закрутив у дальню дев'ятку. Оболонь увімкнула характер та заштовхала переможний гол на 88 хвилині – Слободян у підкаті добив м'яч після удару Краснопіра.

Таким чином, Оболонь набрала 24 очки та очолила турнірну таблицю, а Епіцентр з 12 пунктами залишився шостим.

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10