Оболонь та Динамо вже незабаром зійдуться у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України. Стартові склади команд та онлайн-трансляцію дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Оболонню та Динамо розпочнеться о 17:00 за київським часом. Стежити за подіями матчу онлайн можна на YouTube-каналі Football Hub.

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Стартовий склад Оболоні: Кичак – Фатєєв, Вовкун, Приймак, Карась, Осман – Дубко, Косовський, Мороз – Суханов, Краснопір.

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Попов, Дубінчак – Бражко, Андрієвський – Ярмоленко, Буяльський, Діалло – Беніто.

Нагадаємо, що Оболонь та Динамо вже зустрічались у чемпіонаті в цьому сезоні. Перемогу здобули "біло-сині" з рахунком 4:2.

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